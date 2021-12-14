Калуга, 14 декабря 2021, 10:46 — REGNUM В Калужской области в дополнение к региональной опорной сети автодорог создана опорная сеть федеральных трасс, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.

Схема опорной сети калужских автомобильных дорог
Схема опорной сети калужских автомобильных дорог
Admoblkaluga.ru

В ходе заседания правительства области 13 декабря калужский министр отметил, что в 2021 году Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами Российской Федерации сформирована опорная сеть федеральных автомобильных дорог.

«Основу опорной сети федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Калужской области, составили автодороги федерального значения М-3 «Украина», А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль», Р-132 «Золотое кольцо», А-108 «Московское большое кольцо», Р-92 «Калуга — Перемышль — Белев — Орел», а также отдельные региональные и межмуниципальные дороги», — отметил Михаил Голубев.

По данным министерства дорожного хозяйства области, районы тяготения сформированной федеральной опорной сети автомобильных дорог обладают большим экономическим и социальным потенциалом. Перспективное развитие межрегионального транспортного обеспечения послужит фактором успешной реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Общая протяженность федеральной опорной сети автомобильных дорог в Калужской области составляет в настоящее время 1049,6 км, в том числе 242,8 км региональных и межмуниципальных дорог. В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 2024 году планируется довести долю нормативного состояния федеральной опорной сети до 85%.

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