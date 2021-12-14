Калуга, 14 декабря 2021, 10:46 — REGNUM В Калужской области в дополнение к региональной опорной сети автодорог создана опорная сеть федеральных трасс, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.
В ходе заседания правительства области 13 декабря калужский министр отметил, что в 2021 году Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами Российской Федерации сформирована опорная сеть федеральных автомобильных дорог.
По данным министерства дорожного хозяйства области, районы тяготения сформированной федеральной опорной сети автомобильных дорог обладают большим экономическим и социальным потенциалом. Перспективное развитие межрегионального транспортного обеспечения послужит фактором успешной реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Общая протяженность федеральной опорной сети автомобильных дорог в Калужской области составляет в настоящее время 1049,6 км, в том числе 242,8 км региональных и межмуниципальных дорог. В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 2024 году планируется довести долю нормативного состояния федеральной опорной сети до 85%.
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