Калуга, 14 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Калужской области в дополнение к региональной опорной сети автодорог создана опорная сеть федеральных трасс, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.

Admoblkaluga.ru Схема опорной сети калужских автомобильных дорог

В ходе заседания правительства области 13 декабря калужский министр отметил, что в 2021 году Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами Российской Федерации сформирована опорная сеть федеральных автомобильных дорог.

«Основу опорной сети федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Калужской области, составили автодороги федерального значения М-3 «Украина», А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль», Р-132 «Золотое кольцо», А-108 «Московское большое кольцо», Р-92 «Калуга — Перемышль — Белев — Орел», а также отдельные региональные и межмуниципальные дороги», — отметил Михаил Голубев.

По данным министерства дорожного хозяйства области, районы тяготения сформированной федеральной опорной сети автомобильных дорог обладают большим экономическим и социальным потенциалом. Перспективное развитие межрегионального транспортного обеспечения послужит фактором успешной реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Общая протяженность федеральной опорной сети автомобильных дорог в Калужской области составляет в настоящее время 1049,6 км, в том числе 242,8 км региональных и межмуниципальных дорог. В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 2024 году планируется довести долю нормативного состояния федеральной опорной сети до 85%.