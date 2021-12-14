Казань, , 10:45 — REGNUM В Татарии в отношении 22-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 5 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Мужчина, управляя автомобилем «Шевроле», был остановлен для проверки документов на посту ДПС в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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При общении с автоинспекторами водитель сильно нервничал и подозрительно себя вёл, было принято решение произвести личный досмотр и досмотр машины. На дне пола в багажном отсеке автомобиля обнаружили шесть свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что содержимое является наркотическим средством весом около 8,5 килограмм.

Со слов задержанного, он устроился закладчиком наркотиков и общался с куратором в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать оптовую закладку с наркотиками, расфасовывать и оборудовать розничные тайники закладки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в лесном массиве в районе села Подгорный Такермен Мензелинского района Татарии была обнаружена нарколаборатория, которая располагалась в установленной среди деревьев походной палатке. Полицейские обнаружили в палатке прекурсоры и химические реактивы, общий вес которых составил 11 килограммов, а также лабораторное оборудование и другие предметы, предназначенные для изготовления запрещенных веществ.

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