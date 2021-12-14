Москва, 14 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Абсолютно не понятно, почему европейские лидеры продолжают нагнетание обстановки, несмотря на прошедшие переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена и их результаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

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«Либо они заинтересованы в том, чтобы «готовиться к худшему», как говорит глава дипломатии Евросоюза Жозепа Боррель, либо это просто оправдание уже спланированных дальнейших экономических санкций в отношении нашей стороны за то, что она проводит независимую внешнюю политику и не принимает так называемые «европейские ценности», — отметил Картаполов.

Он напомнил европейским партнерам слова президента РФ о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.

«Об этом нашим европейским партнёрам следует подумать», — рекомендует глава комитета.

Главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что «ЕС готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины, и потому нацелен на «сдерживание агрессии против этой страны».