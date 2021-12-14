Москва, 14 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Несмотря на столь печальный внешний фон, курс российской валюты на удивление стабилен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

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«Сегодня, 14 декабря, утром курс доллара на бирже практически не изменился и составляет 73,45 рубля за доллар. Такой выдержке в условиях сильного падения фондового рынка можно только позавидовать.

15 декабря будут оглашены итоги заседания ФРС, а 17 декабря состоится заседание Банка России. Это крайне важные для валютного рынка события и любая неожиданность в решении центробанков способна вызвать всплеск волатильности на валютном рынке.

Так же стоит обратить внимание и на заседание ЦБ Турции, которое состоится 16 декабря. Если падение лиры не остановится, это будет плохой знак и для других валют развивающихся рынков.

Возможно, в течение ближайших дней ситуация на российской рынке стабилизируется. Иначе рубль начнет падать. Валюта не может быть в стороне от общего негатива к российским активам.

Можно ожидать повторной попытки штурма уровня 76 рублей за доллар. Но пока наблюдается поистине удивительное спокойствие со стороны участников валютного рынка», — считает эксперт.

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