Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Объяснения по поводу использования секретных баз данных правительства США для слежения за международными террористами с целью расследования деятельности журналистов запросило у американского министерства внутренней безопасности (DHS) агентство Associated Press (АР).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в своем письме к главе DHS Алехандро Майоркасу исполнительный редактор агентства Джули Пейс потребовала от ведомства объяснений по поводу того, что имя журналистки АР Марты Мендосы проходило по базам данных в качестве «потенциального конфиденциального информатора» во время нахождения у власти администрации экс-президента США Дональда Трампа, как об этом говорится в докладе генерального инспектора по внутренней безопасности.

«Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведенные в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная», — приводит АР слова Пейс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что иностранные СМИ «шантажируют» Афганистан и игнорируют достоверные факты о правительстве под руководством указанного движения.