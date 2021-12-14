Москва, 14 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Модель Анастасия Решетова представила собственный бренд нижнего белья. О выходе первой коллекции товаров она сообщила 13 декабря в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Анастасия Решетова

Бренд Решетовой называется Geisha. По мнению пользователей, реклама продукции оказалась чересчур откровенной. Комментаторы также напомнили модели, что недавно она приняла ислам, который, как им кажется, не подразумевает создания подобных роликов.

«Чисто мусульманская история», — иронизирует mrs.valeriiasamaha.

«Реклама нижнего белья или, извиняюсь за выражение, публичного дома?» — интересуется nia_fitness_trainer.

«Пф. Мусульманство напоказ у вас», — считает nazzi 96 .

«А как же мусульманство? Создаёте такое бельё», — спрашивает murchik_murmur.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Анастасия Решетова заявила о том, что приняла ислам. Однако причину смены веры она не назвала.