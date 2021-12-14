Псков, 14 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Псковской области без электричества продолжают оставаться почти 3 тыс. человек в 15 муниципальных округах. За сутки энергетики вернули свет в дома почти 5 тыс. местных жителей. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба «Россети Северо-Запад» Восстановление электроснабжения после непогоды

Напомним, накануне во многих областях СЗФО прошли ледяные дожди и мокрый снег. Это вызвало сбой в электроснабжении, больше всего от непогоды пострадали Псковская и Новгородская области.

«Восстановительные работы не прекращаются даже ночью. В регионе работают 107 бригад, 439 специалистов и 110 единиц техники», — уточнили в Псковской обладминистрации.

Отметим, по прогнозу на 14 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Вечером небольшой мокрый снег, местами умеренный, по югу области без существенных осадков. Ночью мокрый снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура днем и ночью −0…−5.