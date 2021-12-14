Москва, 14 декабря 2021, 10:32 — REGNUM На жестких мерах в связи с провокациями авиации стран НАТО у южных рубежей РФ настаивает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Государство обязано обеспечить безопасность своих граждан. Тут нужны конкретные жесткие меры, и такой мерой может стать сопровождение российских гражданских авиалайнеров над акваторией Черного моря силами ВВС РФ», — заявил Миронов.

Натовцы наглеют и будут наглеть еще больше, если ограничиваться дипломатическими нотами протеста, считает парламентарий.

«Если наши «партнеры» имеют право летать в нейтральном воздушном пространстве с разведывательными целями, то мы с гуманитарными — тем более. Натовцы отрабатывают боевую тактику на пассажирских самолетах, а нашим пилотам не грех на них потренироваться», — отметил Миронов.

Накануне в воздушном пространстве над Черным морем произошел очередной инцидент с российским пассажирским самолетом, летевшим из Екатеринбурга в Сочи, из-за опасных маневров авиации НАТО.

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