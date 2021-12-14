Москва, 14 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. На жестких мерах в связи с провокациями авиации стран НАТО у южных рубежей РФ настаивает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Государство обязано обеспечить безопасность своих граждан. Тут нужны конкретные жесткие меры, и такой мерой может стать сопровождение российских гражданских авиалайнеров над акваторией Черного моря силами ВВС РФ», — заявил Миронов.

Натовцы наглеют и будут наглеть еще больше, если ограничиваться дипломатическими нотами протеста, считает парламентарий.

«Если наши «партнеры» имеют право летать в нейтральном воздушном пространстве с разведывательными целями, то мы с гуманитарными — тем более. Натовцы отрабатывают боевую тактику на пассажирских самолетах, а нашим пилотам не грех на них потренироваться», — отметил Миронов.

Накануне в воздушном пространстве над Черным морем произошел очередной инцидент с российским пассажирским самолетом, летевшим из Екатеринбурга в Сочи, из-за опасных маневров авиации НАТО.