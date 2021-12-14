Уфа, 14 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Первую ледовую переправу через реку Уфу открыли в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Владимир Станулевич Ледовая переправа на Ухтостров в деревне Матера

Уточняется, что переправа через реку Уфа длиной 280 метров была открыта в Караидельском районе на автотрассе Бирск-Тастуба-Сатка.

Толщина льда на реке составляет 22 см, грузоподъемность две тонны. На переправе действуют две полосы.