Москва, 14 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года в Москве оформили 11 055 договоров ипотечного кредитования, сообщили 14 декабря в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Показатель на 4% превысил результаты октября, когда зарегистрировали 10 653 сделки. По сравнению с ноябрём 2019 года рост составил примерно 50% (7387 договоров за этот месяц), но по сравнению с ноябрём 2020 года зафиксировано небольшое снижение — на 3% (11 440 договоров).

Глава управления Игорь Майданов обратил внимание, что за 11 месяцев столичным Росреестром зарегистрировано уже более 114 тысяч ипотечных соглашений, что превышает результаты прошлых лет не только за отчетный период, но и за целый год.

«Так, за 12 месяцев 2020 года число регистраций составило 104 тысячи, а в 2019 году около 90 тысяч оформленных сделок», — сказал он.