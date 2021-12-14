Чебоксары, , 10:30 — REGNUM В Чувашии после засухи произошёл спад объёма производства сельскохозяйственной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие сведения были представлены на планёрке в правительстве.

Данные минэкономразвития Чувашии Cap.ru

По словам вице-премьера — министра экономики Дмитрия Краснова, в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс производства в сельского хозяйства, по предварительным данным, составил 93,7%. По оценке, годовой индекс в АПК составит 94%.

За 11 месяцев Чувашия нарастила производство томатов (рост в 1,5 раза), огурцов (+7,4%), яиц (+4,1%) и молока (+1,2%). В то же время упал урожай зерновых и зернобобовых (-39,6%), картофеля (-17,6%), овощей (-21,9%) и производство мяса (-0,7%).

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Ранее власти отмечали, что в Чувашии от засухи пострадали посевы на площади 8,1 тыс. гектаров, предварительно ущерб оценили в 172 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Дмитрий Краснов, говоря о ситуации в Чувашии, отметил, что «экономика прошла стадию восстановления и вышла на траекторию нормального роста».

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