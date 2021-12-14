Петропавловск-Камчатский, 14 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Жительница Камчатки сняла на видео свой поход в магазин и показала ценники на основные продукты питания. Видео выложили 14 декабря в телеграм-канале «Камчатка №1».

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Так 1 кг картофеля в магазине, который посетила автор видео, стоит 69 рублей, капусты — 216 рублей. Существенно выше ценники на свежие огурцы — 849 рублей за кг. Помидоры черри продаются за 449 рублей за кг.

500-граммовая банка сметаны стоит на Камчатке 209 рублей, такого же объёма йогурт — 129 рублей. За 300 гр творога придётся отдать 249 рублей. Печенье разных сортов стоит от 349 рублей за кг, вафли — 329 рублей. Цены на хлеб начинаются от 46 рублей за булку.

«С заработной платой в 30 тысяч рублей вы думаете нормально это? Вы что думаете, мы тут нормально живём на Камчатке?» — сказала автор видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах Благовещенска продают картофель по цене 399,99 рубля за 2,5 килограмма и 299,99 рубля за 2 килограмма. Эти цены горожане сочли слишком высокими, написало ИА Amur. Life.