Париж, , 10:28 — REGNUM В среднем 131 человек ежедневно умирает от COVID-19 в больницах Франции, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в больницах проходят 14 527 пациентов с коронавирусом. Число пациентов растет. 12 декабря было зарегистрировано 14 050 пациентов и 12 096 пациентов семь дней назад.

За сутки в больницы поступили 1505 человек с коронавирусом.

Во Франции с мая не было зарегистрировано так много смертей от COVID-19. В больнице зарегистрирован 231 случай смерти от COVID-19.

По данным генерального управления здравоохранения, ревакцинацию в стране прошли 15 075 266 жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен уже в 63 странах мира.

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