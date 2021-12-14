Москва, 14 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота России следят за французским фрегатом «Овернь» в Черном море, сообщили 14 декабря в Национальном центре управления обороной РФ.

Mfa.gov.ge Французский военный корабль в Батуми

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты в последнее время резко усилили военно-морское присутствие в Чёрном море и участили проведение манёвров.

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