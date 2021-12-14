Женева, Швейцария, , 10:41 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» будет распространяться по миру, число заболевших, госпитализированных и умерших будет расти. Об этом заявили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Люди в масках. Италия Russian.news.cn

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В ВОЗ полагают, что у многих стран пока нет возможностей для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. Поэтому им сложно представить точную информацию о смертельных случаях, связанных с конкретным вариантом вируса.

«По мере увеличения числа случаев <…> во всём мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — сообщили РИА Новости в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря о первом смертельном случае, связанном со штаммом «Омикрон», заявили в Великобритании.

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