Москва, , 10:26 — REGNUM Сообщения о том, что в посольстве КНДР в Москве находится подпольное казино, прокомментировало 14 декабря министерство иностранных дел России в своем Телеграмм-канале.

МИД Mid.ru

Как отметило внешнеполитическое ведомство РФ, оно не располагает информацией о том, что северокорейское посольство в Москве использует свои помещения в несовместимых с его функциями целях.

«Домыслы о том, что подобная незаконная деятельность якобы согласована с МИД России, — полная чушь», — говорится в сообщении.

Отметим, этим заявлением МИД России ответил на сообщения Телеграмм-канала «Финансовый Караульный», в котором говорилось, что посольстве КНДР в Москве работало подпольное казино.