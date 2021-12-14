Тбилиси, , 10:26 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти на акцию протеста в Тбилиси в день его рождения 21 декабря. Это обращение было размещено на странице политика в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О митинге ранее объявил председатель основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Экс-президент заявил, что грузинские спецслужбы якобы стараются внести раскол в партии, и заявил, что поддерживает объявленную акцию.

«Акция, анонсированная Никой Мелией на 21 декабря, лично для меня очень важна. Сейчас единственный верный путь для спасения страны и в том числе моей жизни — это многочисленность посредством консолидации и решительные шаги», — говорится в обращении Саакашвили.

Он также сообщил, что в ближайшие дни и недели будут «полны сюрпризов» для властей.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в конце сентября, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.

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