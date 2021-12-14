Москва, 14 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В 2021 году на годовую премию рассчитывают 29% работающих жителей России. Не ожидают поощрения от работодателя 60% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Tambov.gov.ru На встрече с трудовым коллективом

Заявили, что выплачивать премии по итогам года в их компаниях или организациях не принято, 40% респондентов. Пожаловались на невыплату премии из-за нестабильного финансово-экономического положения компании 11%. Назвали другую причину 9%.

Работники с зарплатой более 80 тыс. руб. ожидают получить бонус по итогам года намного чаще, чем трудящиеся с более низкой зарплатой — 35% против 25%, а граждане в возрасте 35−44 лет — чаще, чем представители других возрастных категорий (31%).

При этом планируют выплату премии сотрудникам по итогам года в 43% российских компаний. Всем сотрудникам выдадут премии 20% работодателей, выборочно — 23%. В 36% компаний выплата премий не планируется, в 21% — решение еще не принято.

Опрос проведен 20 ноября — 7 декабря 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 213 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, планируют выплатить премию по итогам уходящего 2021 года сотрудникам порядка 65% руководителей компаний в России.

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