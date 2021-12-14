Самара, 14 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в реабилитации идей нацизма в Самарской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Узники фашистских лагерей

По версии следствия, с 2015 года по 2019 год обвиняемый житель города Новокуйбышевска увлекался темой национал-социалистической идеологии, в результате у него сформировалась положительная оценка по отношению к политике и идеям лидеров нацисткой Германии.

В материалах уголовного дела указано, что в мае 2019 года фигурант уголовного дела в социальной сети разместил информацию, в которой отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а именно отсутствие геноцида в концентрационных лагерях.

Следователи считают, что тем самым обвиняемый совершил действия, направленные на реабилитацию нацизма.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разысных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.