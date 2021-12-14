Москва, , 10:22 — REGNUM Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Законопроект о введении QR-кодов сегодня, 14 декабря, обсудят на расширенном заседании профильные комитеты Госдумы. В заседании комитетов Госдумы по безопасности, по обороне, по охране здоровья и по транспорту примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Накануне представители правительства РФ встретились с депутатами всех пяти фракций Госдумы.

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