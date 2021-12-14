Москва, , 11:19 — REGNUM Комик Илья Соболев стал гостем YouTube-шоу «Макарена». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 13 декабря.

Илья Соболев Скриншот с YouTube

В ролике Соболев рассказал о конфликте с коллегой Андреем Бебуришвили, своём уходе из Comedy Club, а также поделился мнением относительно шоу «Игра». «Я видел лишь один выпуск «Игры». И в самом конце программы я понял, что я расстроен окончанием выпуска. Такие же эмоции я испытывал, когда смотрел КВН старый. Ощущение точно такое же, как после КВНа», — признался Соболев.

Соболев также отметил, что говорить о схожести обеих программ по формату сложно, нужно оценивать по нескольким критериям. «До появления «Игры» интерес к КВНу вообще пропал, никто особо не обсуждал», — подметил комик.

ИА REGNUM напоминает, что Илья Соболев стал известен в 2007 году благодаря участию в передаче «Смех без правил» в составе дуэта «Красивые». Тогда коллектив занял на проекте второе место.

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