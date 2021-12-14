Варшава, 14 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 88 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом 14 декабря заявили в пресс-службе Пограничной службы республики.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

«Это довольно низкий показатель уровня незаконного пересечения границы по сравнению с началом миграционного кризиса. Однако цифра постепенно выросла по сравнению с тем, что было неделю назад. Это говорит о том, что еще рано говорить о решении острой фазы миграционного кризиса на наших восточных границах», — добавили в погранслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.