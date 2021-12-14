Рязань, 14 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Малая механизированная техника и 75 рабочих Дирекции благоустройства устраняют последствия первого снегопада в Рязани 14 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

Шесть тракторов, два погрузчика и четыре пескоразбрасывателя расчищают и обрабатывают от наледи пешеходные зоны, остановки и переходы. На главные городские магистрали вышла 21 комбинированная дорожная машина. Для обработки улиц уже использовано 38 тонн реагента и 272 кубометра пескосоляной смеси.

Синоптики прогнозируют 14 декабря гололедицу, временами ухудшение видимости.