Хельсинки, , 10:15 — REGNUM Президент США Джо Байден обсудил со своим финским коллегой Саули Ниинистё ситуацию на Украине. Об этом 14 декабря сообщает канцелярия президента Финляндии.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главной темой разговора (Ниинистё с Байденом) стала тревожная ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 14 декабря у президента Ниинистё должен пройти телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, отмечается, что в контексте разговора о двусторонних отношениях между Финляндией и США Ниинистё рассказал своему американскому коллеге об основных принципах финской политики безопасности.

«Президент Ниинистё сказал, что ценит то, что НАТО поддерживает политику открытых дверей. Кроме того, президент Ниинистё поделился своим мнением о духе Хельсинки (конференции ОБСЕ в 2025 году) с президентом Байденом», — говорится в сообщении.

Помимо того, добавляется, что 13 декабря Ниинистё также провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которого последний рассказал о своей встрече с российским лидером на прошлой неделе в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США изучает возможность отправки своих военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.