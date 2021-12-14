Берлин, 14 декабря 2021, 10:14 — REGNUM Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) от Канады Дик Паунд назвал Китай очень хорошей и организованной страной.
Паунд добавил, что когда МОК выбирает страну для проведения Игр, это не значит, что там «поддерживают политические цели этой страны».
Как сообщало ИА REGNUM, США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 6 декабря. Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица Соединённых Штатов. Инициативу поддержали Австралия, Великобритания и Канада.
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