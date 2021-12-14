Берлин, 14 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) от Канады Дик Паунд назвал Китай очень хорошей и организованной страной.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«В том смысле, что выбрана такая принимающая страна, которая может организовать и отлично провести Игры, в Китае нет абсолютно ничего плохого», — сказал он в интервью немецкому радио Deutschlandfunk.

Паунд добавил, что когда МОК выбирает страну для проведения Игр, это не значит, что там «поддерживают политические цели этой страны».

«Выбор делается исходя из важности страны как спортивной нации, и ее способности организовывать Игры на том уровне, которого сейчас ожидает мир», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 6 декабря. Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица Соединённых Штатов. Инициативу поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

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