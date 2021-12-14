Благовещенск, , 10:14 — REGNUM В Амурской области кафе и ресторанам разрешено работать до часу ночи. Соответствующее распоряжение 14 декабря подписал глава региона Василий Орлов, сообщила «Амурская правда».

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Время окончания работы заведений общепита сдвинуто с 23:00 до 01:00. В оставшийся промежуток времени кафе и рестораны могут только доставлять еду. Вход в организации по-прежнему ограничен QR-кодами.

Распоряжение главы региона выпущено в ответ на просьбу предпринимателей, которые обратились к нему ранее. Аргументом со стороны владельцев кафе и ресторанов стало то, что в их организациях уже привиты более 90% сотрудников.

Помимо продления режима работы заведений общепита указ дополнительно вводит QR-коды в восемнадцати торговых центрах Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды, Шимановска и посёлка Новобурейский.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Амурской области также просили поддержать их на время локдауна отменой или уменьшением налогов, коммунальных и арендных платежей. Соответствующие предложения руководители бизнес-объединений области изложили в манифесте.