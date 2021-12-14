Ачинск, Красноярский край, 14 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Кассир одного из банков в городе Ачинске Красноярского края пришла в полицию после того, как похитила более 20 млн рублей. Об этом сообщила 14 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее в полицию, как сообщало ИА REGNUM, обратился руководитель банка и заявил о пропаже из учреждения 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., что соответствует примерно 23 млн рублей. Полицейские выяснили, что деньги могла похитить кассир 1991 года рождения. Мать сотрудницы банка в тот же день обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

По статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. В уголовном розыске предположили, что мать в действительности знает, где находится дочь. Женщину убедили, что её дочери следует сдаться полиции.

«В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — сказала Волк.

Кассира задержали, женщина находится в отделе полиции в Ачинске. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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