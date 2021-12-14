Саратов, 14 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Саратове при демонтаже двухэтажного расселённого дома по улице Рахова обрушилась стена здания, травму получил 44-летний мужчина. После доследственной проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба»), сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Saratov.sledcom.ru Обрушение стены при демонтаже здания в Саратове

Днём 13 декабря бригада рабочих производила демонтаж двухэтажного расселённого дома по улице Рахова в Саратове. В процессе выполнения работ произошло обрушение части стены сносимого здания, в результате чего был повреждён автомобиль Kia Sportage. Находившийся в салоне иномарки 44-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован с диагнозом «закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, тупая травма шеи и резаная рана правой кисти».

ИА REGNUM напоминает, повреждение от рухнувшей стены при демонтаже ветхого дома в Саратове получило и второе транспортное средство, его водитель не пострадал. Других пострадавших под завалами не было.

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