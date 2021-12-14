В Саратове после обрушения стены дома возбудили уголовное дело
Саратов, 14 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Саратове при демонтаже двухэтажного расселённого дома по улице Рахова обрушилась стена здания, травму получил 44-летний мужчина. После доследственной проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба»), сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.
Днём 13 декабря бригада рабочих производила демонтаж двухэтажного расселённого дома по улице Рахова в Саратове. В процессе выполнения работ произошло обрушение части стены сносимого здания, в результате чего был повреждён автомобиль Kia Sportage. Находившийся в салоне иномарки 44-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован с диагнозом «закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, тупая травма шеи и резаная рана правой кисти».
ИА REGNUM напоминает, повреждение от рухнувшей стены при демонтаже ветхого дома в Саратове получило и второе транспортное средство, его водитель не пострадал. Других пострадавших под завалами не было.
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