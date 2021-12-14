Москва, , 10:08 — REGNUM Москва в 2021 году заняла первое место среди регионов России в национальном рейтинге прозрачности закупок. Столица становится лидером рейтинга 16-й год подряд, сообщается на портале мэра столицы.

Закупки Zakupki.mos.ru

Объем экономии московских заказчиков за 10 лет на торгах по госзакупкам достиг более 1 трлн рублей, За пять лет сумма контрактов выросла в пять раз и достигла 520 млрд рублей в 2021 году.

Отмечается, что один из факторов, обеспечивающем повышение конкуренции, прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств, — это использование единых стандартов.

ИА REGNUM ранее сообщало, к концу 2021 года объём закупок на портале поставщиков Москвы должен достигнуть 70 млрд рублей.

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