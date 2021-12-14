Уфа, , 10:07 — REGNUM Деятельность реабилитационного центра для наркозависимых и душевнобольных запретили в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отдельный вход для постояльца в доме Кузаковой © Владимир Станулевич

В ходе проверки соблюдения законодательства в деятельности частного реабилитационного центра сотрудники прокуратуры Чишминского района установили, что в ноябре 2020 года житель г. Уфы сдал в аренду фирме жилой бревенчатый дом в селе Алкино-2 для организации работы по реабилитации, социальной адаптацией людей с наркотической зависимостью и душевнобольных.

На момент проверочных мероприятий в данном здании проживали свыше десяти человек.

«Между тем помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате директор фирмы был оштрафован на десять тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры подали в суд иск с требованием запретить сдавать жилое помещение в целях осуществления данной деятельности.

«Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. В настоящее время центр не функционирует, его двери опечатаны», — говорится в сообщении пресс-службы.