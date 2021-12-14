Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM В Петербурге удалось достичь компромисса между представителями общественности и АО «Газпром» по вопросу сохранения археологических памятников на Охтинском мысе, где будет построен общественно-деловой центр компании «Газпром нефть». Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект застройки Охтинского мыса «Газпром нефть»

«Город вместе с компанией «Газпром» подготовили единый проект, предусматривающий сохранение охраняемых объектов на Охтинском мысу и создание там археологической экспозиции. Она станет частью будущего археологического музея Петербурга, который разместится на базе музея истории Петербурга в Петропавловской крепости», — заявил Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам 13 декабря.

На территории Охтинского мыса находятся объекты исторического наследия. В частности, остатки поселений времен неолита и двух шведских крепостей.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал обсуждение будущего Охтинского мыса между представителями общественности и владельцем земли (АО «Газпром») для удовлетворения всех интересов.

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