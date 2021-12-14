Москва, 14 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Москве 13 декабря прошёл крупнейший за 32 года снегопад, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Fanaru.com Снегопад

По его словам, выпала пятая часть месячной нормы осадков. Среднее значение за месяц составляет 56 миллиметров. Больше всего снега получили Новая Москва и подмосковный город Долгопрудный.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге — 11 миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров», — рассказал метеоролог на своей странице в Instagram.

Он отметил, что «таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 миллиметра».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 декабря ожидается небольшой снег. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до минус пяти.