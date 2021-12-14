Мурманск, , 10:00 — REGNUM В Мурманской области экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации, состоящие из молодых офицеров, отрабатывают полёты в условиях полярной ночи. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ВКС России на сайте Минобороны РФ.

Учебно-тренировочные полёты по установленным маршрутам и в сложных метеорологических условиях проходили под контролем опытных инструкторов. Молодые экипажи также отработали взлёты, посадки и технику пилотирования с элементами воздушной навигации.

пресс-служба ВКС России «Задачей для данной лётной смены являлась отработка взаимодействия группы руководства полётами с лётными экипажами в условиях полярной ночи, отрицательных температур, выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре».

По словам командира авиационного полка дальней авиации полковника Александра Горелкина, в новом периоде обучения «молодые офицеры отрабатывают основные элементы боевой подготовки». Они должны продемонстрировать в зимнем периоде обучения полученные навыки и знания, и довести годовой налёт до 100 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прошли учебные полёты бомбардировщиков Ту-22М3 с «командирскими» экипажами.

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