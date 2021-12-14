Варшава, , 10:00 — REGNUM В украинском Луцке 13 декабря состоялась встреча заместителей министров иностранных дел из стран так называемого «Люблинского треугольника» (Литвы, Польши и Украины). Об этом сообщает Polskie Radio.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В рамках мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы безопасности в регионе, с особым акцентом на угрозу безопасность Украины и «гибридную атаку белорусских властей восточной границы Польши руками нелегальных мигрантов».

Стороны пришли к необходимости координировать свои действия по «предотвращению региональных кризисов» и «выступать единым дипломатическим фронтом».