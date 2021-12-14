Москва, 14 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Рособрнадзор ориентируется на отсутствие продления антиковидного постановления правительства по ЕГЭ, в связи с чем экзамены на сегодняшний день пройдут в обычном формате. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — заявил Музаев.

По его словам, ученики 11-х классов уже написали итоговое сочинение, при успешной сдаче которого они могут быть допущены к ЕГЭ. Лишь в Калмыкии, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, даты экзамена были перенесены.

Музаев напомнил, что в школах в течение двух лет отсутствовала весенняя досрочная волна ЕГЭ, а на сегодняшний день она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля 2022 года, включая резервные дни: «Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны».