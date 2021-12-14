Кишинёв, 14 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Замечания Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) по поводу поправок в законе о прокуратуре Молдавии будут учтены, но потом. Об этом министр юстиции Сергей Литвиненко заявил в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он отметил, что в Молдавии есть «особенности», которых нет в других странах. Министр заявил, что в республике государственные институты якобы захватили «олигархические группы».

«Мнение Комиссии формально является консультативным, но рекомендации престижного института Совета Европы будут рассмотрены с особой тщательностью и приняты во внимание при принятии следующих решений», — написал Литвиненко.

Глава ведомства добавил, что в будущем законодательство Молдавии будет изменено в соответствии с рекомендациями.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, чтобы в июле 2021 года прошли досрочные выборы в парламент республики, в ходе которых победила основанная ей партия «Действие и солидарность». После этого парламент совместно президентом приняли ряд законов, которые в оппозиции называют «узурпацией власти». В Венецианской комиссии отметили, что поправки в закон о прокуратуре «несовместимы с нормами демократического государства».