Астана, 14 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. После завершения модернизации на космодроме Байконур ракетно-космического комплекса «Байтерек» будет принято решение о переименовании последнего в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом 14 декабря заявил журналистам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

Фото NASA Космодром Байконур

«В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании», — сказал он.

Также Мусин добавил, что в настоящее время «Назарбаевский старт» является рабочим название проекта и к нему уже все привыкли.

Отметим, ранее переименовать комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева предложил президент России Владимир Путин. После этого, как указали в государственной корпорации «Роскосмос», комплекс неофициально стали называть «Назарбаевский старт».