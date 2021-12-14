Петропавловск-Камчатский, , 09:58 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и зам генерального прокурора Дмитрий Демешин в Петропавловске-Камчатском ознакомились с ходом строительства жилого дома в шесть этажей по проспекту Карла Маркса, строительство которого осуществляется с привлечением денег дольщиков, а также встретились с будущими жильцами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Долгострой на Камчатке Пресс-служба правительства Камчатского края

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Первое разрешение на строительство дома выдано застройщику в 2013 году со сроком ввода в эксплуатацию в 2015 году. Для строительства были привлечены денежные средства 15 дольщиков. Но в связи с банкротством застройщика — ООО «Витос» — строительство дома было заморожено.

В 2020 году был определен новый застройщик (ООО «Новый горизонт»), выполнивший, помимо строительно-монтажных работ, экспертизу возведенных конструкций и корректировку проектно-сметной документации. Решается вопрос с обманутыми дольщиками, квартиры строящегося дома будут реализовываться с помощью «Дальневосточной ипотеки».

При осмотре объекта дана оценка выполненным работам, степени его готовности к заселению. Застройщик заверил, что строительные работы завершены, все необходимые документы оформлены и переданы в уполномоченные органы для принятия решения о вводе дома в эксплуатацию.

Юрий Трутнев обратил внимание губернатора Камчатки Владимира Солодова на необходимость увеличения темпов возведения нового жилья, а также создания зеленых зон и комфортных городских пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев и Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки на Камчатку осмотрели стройку краевой больницы.