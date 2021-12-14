Марксовский район, Саратовская область, , 09:55 — REGNUM В саратовском селе Александровка число жертв от отравления неизвестным веществом возросло до четырёх человек. Врачам не удалось спасти семилетнего мальчика и его 23-летнюю тётю, сообщает 14 декабря региональный минздрав.

Отравление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Медицинская помощь пострадавшим оказывалась в полном объеме, но, к сожалению, семилетний мальчик и 23-летняя девушка сегодня к утру скончались. Сейчас ведутся следственные действия», — цитирует ведомство «Взгляд-инфо».

По факту происшествия была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

До настоящего момента назначена химическая экспертиза по объектам бытовой химии и медикаментам, изъятым в доме, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза по употреблявшимся членами семьи в пищу продуктам питания, отметили с региональном следственном управлении СКР.

ИА REGNUM напоминает, 13 декабря в одном из частных домов в селе Александровка Марксовского района Саратовской области врачи диагностировали смерть трёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. В реанимацию госпитализировали семилетнего мальчика и 23-летнюю тетю детей. Признаков насильственной смерти на телах погибших детей при внешнем осмотре не обнаружили. В доме имелись газовые колонка, котел и плита. При исследовании специалисты газовой службы не выявили опасной для жизни и здоровья концентрации вредных веществ в помещениях дома. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом.

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