Чита, , 09:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 14 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6716 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 147 728 (+589 за сутки). Госпитализированы 4125 (-134 за сутки).

В то же время излечились 117 785 пациентов (+467 за сутки). Ещё 565 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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