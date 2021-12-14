Петропавловск-Камчатский, 14 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отказался согласовать перенос сроков строительства аэропортов на Дальнем Востоке, об этом он заявил журналистам в ходе своей рабочей поездки на Камчатку.

Пресс-служба правительства Камчатки В День России на Камчатке открыли модернизированный международный пассажирский терминал в аэропорту Елизово

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Полпред пояснил, что сроки предлагалось передвинуть потому, что цены возросли и выделенных средств не хватит на строительство всех аэропортов.

«Мы выступили, что не можем согласиться с переносом дальневосточных аэропортов дальше куда-то по срокам, он (первый вице-премьер Андрей Белоусов) сказал руководителю Минтранса, что если это не будет согласовано с людьми, которые отвечают за Дальний Восток, то эти предложения приняты не будут… Я сегодня сказал, что согласовать с нами любое уменьшение строительства не удастся», — цитирует Трутнева РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Камчатку 13 декабря посетил стройку нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и потребовал ускорить работы.