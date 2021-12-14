Москва, , 09:52 — REGNUM В России в ближайшие пять лет на модернизацию общественного электротранспорта как минимум в 13 городах будет направлено порядка 400 млрд рублей, сообщил заместитель председателя—член правления ВЭБа Олег Говорун.

Городской транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, заявки на участие в программе подали Владивосток, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Тверь, Уфа, Южно-Сахалинск, Ярославль. Однако данный список может быть расширен, уточнил Говорун.

Средства будут направлены, в частности, на замену 668 км трамвайных путей, закупку 1544 трамвайных вагонов, а также на приобретение электробусов и строительство зарядных станций, пояснил в интервью «Известиям» зампред ВЭБа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Почта России» запросила из бюджета 1,336 млрд рублей на внедрение беспилотных грузовиков по трассе М11 Москва — Санкт-Петербург до 2035 года.

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