Уфа, , 09:57 — REGNUM Фейерверки намерены запустить на двух площадях в Уфе в новогоднюю ночь. Об этом 14 декабря сообщил начальник управления по культуре и искусству Шамиль Абдраков на оперативном совещании в городской администрации.

Главные герои Нового Года Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«В два часа ночи 1 января на площади имени Ленина и ДК «Моторостроитель» будут произведены запуски новогодних фейерверков», — сообщил он.

Сообщается, что в Уфе в текущем году основными площадками для новогодних гуляний станут ёлки на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и на площади имени Ленина, а также впервые набережная реки Белой.

Во второй половине декабря пройдут торжественные открытия главных ёлок Уфы, где состоятся театрализованные программы с участием Снегурочки и Деда Мороза.

На набережной реки Белой каждый день будут проводить различные спортивные и культурно-массовые мероприятия, будет работать ярмарка.

23 декабря в Уфе пройдет шествие Дедов Морозов.

«В новогоднюю ночь перед Государственным академическим русским драматическим театром для жителей столицы будет организована эстрадно-развлекательная программа, которая начнется в 22:30 и продлится до 2:30 часов. В программе — выступления звезд башкирской эстрады, профессиональных и самодеятельных коллективов», — сообщает пресс-служба.

На площадях им. В.И. Ленина и им. С. Юлаева, а также на набережной реки Белой со 2 по 10 января с 17:00 часов будут проходить праздничные игровые и музыкальные программы.