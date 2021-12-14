Москва, , 09:52 — REGNUM На территории Новой Москвы вблизи станции метро «Прокшино» построят одноименный культурно-развлекательный кластер площадью 130 га, сообщается на портале мэра столицы.

Бассейн в культурном кластере Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

В новом кластере появится около 500 тыс. кв. метров объектов, спортивно-развлекательного и досугового назначения — горнолыжный курорт с горой высотой 101 метр), центр экстремальных видов спорта, ледовый комплекс, всесезонный аквакурорт, киностудия и детский естествоведческий музей.

Также в кластере «Прокшино» разместят кафе, магазины и другую торговую инфраструктуру, разобьют парк. У москвичей появится новая точка для проведения досуга, а Москве даст дополнительные рабочие места.

ИА REGNUM ранее сообщало, нНа территории Троицкого и Новомосковского административных округах (ТиНАО) появится крупный деловой кластер.

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