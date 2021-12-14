Ярославль, 14 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков вновь уехал на учёбу в Сколково. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Сейчас глава города завершает своё обучение по программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России — Master of Public Administration. Цель этого проекта — научить команды городских управленцев лучшим мировым практикам и знаниям в сфере городского менеджмента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Владимир Волков отправлялся на обучение по этой программе в середине января 2021 года в центр «Сколково», а в июне побывал в Объединённых Арабских Эмиратах. В октябре 2021 года мэр ездил на очередной этап обучения в Нижний Новгород.