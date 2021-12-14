Биробиджан, 14 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В хирургическое отделение главной больницы Еврейской автономии приняли на работу трёх новых врачей. Курирует молодых хирургов кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической хирургии ДВГМУ Сергей Качалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фридрих Райман. Три хирурга. 1937

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Врачи оказывают пациентам отделения полный спектр медицинской помощи, заверили в правительстве. Однако по информации ИА ЕАОMedia, у хирургов нет права оперировать. Новые специалисты являются ординаторами, и на операциях могут только ассистировать.

При необходимости хирургического вмешательства приходится либо вызывать опытных врачей в Биробиджан, либо отправлять пациентов санавиацией в Хабаровск. Основная задача молодых специалистов в хирургии — ведение больных, проходящих лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, хирургическое отделение областной больницы ЕАО закрыли на карантин из-за COVID-19. Прекращение работы хирургии по эпидемиологическим причинам совпало с одновременным увольнением всех троих хирургов. Теперь нуждающихся в операциях жителей региона будут возить в Хабаровский край.