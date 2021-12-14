Гонконг, Китай, 14 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Письмо с угрозами, адресованное главе администрации Гонконга Кэрри Лэм, обнаружено в правительственном комплексе среди почтовых сообщений. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства этого специального административного района Китая.

Prachatai Кэрри Лэм

Конверт нашли 13 декабря в почтовом ящике в правительственном здании, помимо письма в него вложили лезвие. О находке сообщили в полицию. В офисе главы администрации Гонконга осудили этот акт.

«Гонконг — это общество, соблюдающее закон, и оно не потерпит таких незаконных действий, как насилие и запугивание», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 декабря в Гонконге намечены выборы в законодательное собрание.

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